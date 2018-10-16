В Перми художнику выписали штраф за порчу арт-объекта "Счастье не за горами"

Алексей Илькаев, творящий под псевдонимом Sad Face, обязан заплатить 15 тысяч рублей. Об этом рассказал его адвокат Сергей Калкатин.

В октябре полиция Перми признала порчу арт-объекта "Счастье не за горами" вандализмом и возбудили соответствующее уголовное дело. Ведь надпись охраняется муниципалитетом, как городской памятник. Согласно расчетам пермской администрации, ущерб составил 45 тысяч рублей.

Однако художник, переделавший "счастье" в "смерть" самостоятельно пришел к правоохранителям на допрос. Алексей Илькаев проявил желание сотрудничать со следствием и объяснил, что перемены в инсталяции ему навеяли мысли о скоротечности жизни. По словам адвоката, летом художник едва не умер в результате аварии.

Сергей Каталкин объявил, что защита добилась полного прекращения уголовного дела против Алексея Илькаева. С таким исходом ситуации согласились в полиции, прокуратуре и, наконец, в суде. Художнику выписали только штраф. Адвокат доволен решением суда и не планирует подавать апелляцию.

Напомним, резонансная ситуация произошла 11 октября. На набережной появилась надпись "Смерть не за горами". Она возмутила горожан и автора оригинальной инсталляции Бориса Матросова. Ведь арт-обьект получил широкую известность и даже появлялся в ряде фильмов. Первое слово пришлось полностью демонтировать.