Один человек погиб в ДТП с такси в Москве

В результате аварии образовалась пробка на Кутузовском проспекте. Представители экстренных служб побуждают водителей быть избирательными при выборе маршрута в западной части столицы.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра.Согласно информации, которую они предоставляют, в Москве произошла авария, в результате которой погиб один человек. Также известно о другом пострадавшем, который получил менее серьезные травмы и остался жив.

Участниками ДТП стал легковой автомобиль Maybach, а также такси. По предварительной версии правоохранителей, один из водителей не справился с управлением и неожиданно выехал на встречную полосу. В результате погиб мужчина, который находился за рулем такси.