Один человек погиб в ДТП с такси в Москве

Сегодня, 11:22 \\ Происшествия

В результате аварии образовалась пробка на Кутузовском проспекте. Представители экстренных служб побуждают водителей быть избирательными при выборе маршрута в западной части столицы.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое зафиксировали на территории административного центра.Согласно информации, которую они предоставляют, в Москве произошла авария, в результате которой погиб один человек. Также известно о другом пострадавшем, который получил менее серьезные травмы и остался жив.

 Участниками ДТП стал легковой автомобиль Maybach, а также такси. По предварительной версии правоохранителей, один из водителей не справился с управлением и неожиданно выехал на встречную полосу. В результате погиб мужчина, который находился за рулем такси.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

14 лет колонии: Серпуховский суд вынес вердикт отрубившему руки жене Грачеву

 Заседание проходило сегодня, 15 ноября. На нем присутствовало невероятное количество представителей СМИ.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

"Зачем тратиться?": В Калининграде главврач пожалела лекарство умирающему младенцу

В родильном доме Калининграда скончался новорожденный ребенок. Причина смерти — главврач...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

«Принц на горошине»: московский подросток прожил несколько лет с горохом в носу

Столичные врачи провели операцию по удалению окаменевшей горошины из носа пациента.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ