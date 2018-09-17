В Екатеринбурге горит шиномонтажная мастерская

Сегодня, 11:22 \\ Происшествия

Огонь охватил практически всё здание.

Жители Екатеринбурга в одном из городских пабликов извещают, что в районе гипермаркета «Сима-ленд» горит «шиномонтажка». Мощные языки пламени вырываются из-под крыши строения и охватывают всю площадь небольшой мастерской. На видео хорошо видно, что пожарные машины пока не приехали и когда они появятся, судя по всему, тушить будет уже нечего.

Кроме этого, существует опасность, что огонь может перебросится на хвойный лес, расположенный совсем рядом. Радом с горящей шиномонтажной мастерской расположились около 10 автомобилей, которые тоже могут пострадать, если не будут приняты меры к тушению пожара. Горожане предполагают, что причиной возгорания могли стать неисправность электропроводки или не погашенный окурок.

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Автор - Мария Ремарк
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