В Москве сотрудника мясокомбината придавило грузовым лифтом

К подъемнику тут же вызвали ремонтников. Причина поломки пока остается загадкой.

15 ноября на один из мясокомбинатов Москвы прибыла бригада технических специалистов, которым поручили исправить неполадки с грузовым лифтом. В пятницу источники рассказали столичным СМИ, что в шахте придавило одного и сотрудников предприятия. Его состояние здоровья медики пока не разглашают. Об этом пишет сайт "РЕН ТВ".

В октябре лифт рухнул на станции МЦК "Крымская", пробив отверстие метровой глубины. В момент падения в кабине ехали 10 человек. Все пассажиры остались целы и невредимы, однако на час застряли внутри конструкции. Позднее жертв аварии успешно извлекли спасатели.