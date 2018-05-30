В Москве сотрудника мясокомбината придавило грузовым лифтом

Сегодня, 11:07 \\ Происшествия

К подъемнику тут же вызвали ремонтников. Причина поломки пока остается загадкой.

 15 ноября на один из мясокомбинатов Москвы прибыла бригада технических специалистов, которым поручили исправить неполадки с грузовым лифтом. В пятницу источники рассказали столичным СМИ, что в шахте придавило одного и сотрудников предприятия. Его состояние здоровья медики пока не разглашают. Об этом пишет сайт "РЕН ТВ".

В октябре лифт рухнул на станции МЦК "Крымская", пробив отверстие метровой глубины. В момент падения в кабине ехали 10 человек. Все пассажиры остались целы и невредимы, однако на час застряли внутри конструкции. Позднее жертв аварии успешно извлекли спасатели.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

14 лет колонии: Серпуховский суд вынес вердикт отрубившему руки жене Грачеву

 Заседание проходило сегодня, 15 ноября. На нем присутствовало невероятное количество представителей СМИ.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

"Зачем тратиться?": В Калининграде главврач пожалела лекарство умирающему младенцу

В родильном доме Калининграда скончался новорожденный ребенок. Причина смерти — главврач...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

«Принц на горошине»: московский подросток прожил несколько лет с горохом в носу

Столичные врачи провели операцию по удалению окаменевшей горошины из носа пациента.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ