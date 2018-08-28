Под Красноярском происходит рейдерский захват автотранспорта неизвестными

Сегодня, 11:15 \\ Происшествия

Рейдеры не объясняют причины своих действий.

Свидетели происшествия утверждают, что в посёлке Богучаны под Красноярском происходит рейдерский захват грузовых автомобилей «КАМАЗ» группой неизвестных людей. Они в грубой форме вытаскивали водителей полуприцепов из кабин, нейтрализовывали их и, не обращая внимания на предоставленные документы, отправляли автотранспорт на спецстоянку. Представители собственника автомобилей попытались выяснить личности нападавших и причину их действий. Рейдеры в ответ показывали издали какие-то удостоверения и скрывали свои лица от объективов камер.

Владельцы машин подозревают, что в захвате участвуют работники правоохранительных органов, в частном порядке помогающие неким третьим лицам. Пострадавшие привлекли свидетелей и собираются подавать заявление в полицию. Помимо этого, они обращают внимание, что рейдеры причинили вред здоровью представителю собственника автомобилей.

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Автор - Мария Ремарк
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