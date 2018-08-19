Зампрокурора Саратова устроил ДТП в центре города

Очевидцы немедленно сообщили об этом в Сети.

Утром 16 ноября на пересечении улиц Вольской и Бахметьевской, практически в самом центре города, произошло ДТП. Главным участником ДТП стал зампрокурора Саратова. Автомобиль Ford Focus со служебными номерами прокуратуры двигался по второстепенной улице и не предоставил преимущество Lada Granta, ехавшей по улице Вольская.

В результате устроенного ДТП «Жигули» врезались в бок прокурорскому авто, в салоне которого находился заместитель Октябрьского райпрокурора Аркадий Акопян. По словам очевидцев, на месте аварии была замечена и Октябрьский райпрокурор Елена Зуева. Не исключено, что в автомобиле находилась именно она, а Акопян подоспел позже в качестве группы поддержки. По этому поводу пока не поступало официальных сообщений от властей. Аварии при нарушении предоставления преимущества при выезде со второстепенных дорог являются наиболее распространёнными на ровне с вождением в нетрезвом виде.