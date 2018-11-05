Три человека пострадали в Москве из-за взрыва в жилой квартире

Сегодня, 09:53 \\ Происшествия

Как оказалось, он произошел, так как хозяин жилья варил наркотическую смесь. От хлопка упала одна из стен, отделяющих две квартиры.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра произошел взрыв в жилой квартире. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за хлопка пострадали три человека.

 Прибывшие на место происшествия полицейские Москвы сразу предположили, что взрыв мог произойти в результате изготовления самогона с помощью специального аппарата. Тем не менее, дальнейшее расследование помогло понять, что хозяин жилья, расположенного по улице Нагорной, варил наркотики.

В один момент произошел хлопок, из-за которого пострадал он сам, а также его пожилая мать, из забрали в ближайшую больницу на карете скорой помощи. Кроме того, травмы получила и соседка, квартиры, стена которой рухнула. Медики сумели помочь ей на месте.

Как оказалось, мужчина уже имеет судимость. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.

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Автор - Мартина Корф
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