Три человека пострадали в Москве из-за взрыва в жилой квартире

Как оказалось, он произошел, так как хозяин жилья варил наркотическую смесь. От хлопка упала одна из стен, отделяющих две квартиры.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого на территории административного центра произошел взрыв в жилой квартире. Согласно информации, которую они предоставляют, из-за хлопка пострадали три человека.

Прибывшие на место происшествия полицейские Москвы сразу предположили, что взрыв мог произойти в результате изготовления самогона с помощью специального аппарата. Тем не менее, дальнейшее расследование помогло понять, что хозяин жилья, расположенного по улице Нагорной, варил наркотики.

В один момент произошел хлопок, из-за которого пострадал он сам, а также его пожилая мать, из забрали в ближайшую больницу на карете скорой помощи. Кроме того, травмы получила и соседка, квартиры, стена которой рухнула. Медики сумели помочь ей на месте.

Как оказалось, мужчина уже имеет судимость. Теперь в отношении него возбудили новое уголовное дело.