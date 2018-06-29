Под Воронежем пенсионерка убила топором сына-алкоголика

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Инцидент произошел в начале октября в поселке городского типа Каменка под Воронежем. После очередного издевательства со стороны сына, женщина убила его топором.

30-летний мужчина, страдающий алкоголизмом, подвергал мать частым избиениям. После очередного подобного случая, пенсионерка в отчаянии ударила сына топором в голову несколько раз, когда он спал. Женщина сама рассказала все соседям и попросила их вызвать полицию и скорую помощь.

Потерпевший попал в больницу, однако медики были бессильны, несмотря на высококачественную помощь. Мужчина скончался через несколько дней, так и не открыв глаза. Установленная причина смерти – черепно-мозговая травма с отеком в головном мозге. Правоохранительные органы сразу же оказались на мессе преступления. При совместной работе полицейских и следственного комитета было установлено, что главной подозреваемой является 63-летняя мать убитого. Она сразу призналась в совершенном преступлении. В ходе следственного эксперимента, женщина показала, как именно наносила удары. Орудие убийства найдено.

СК Воронежской области возбудил уголовной дело по статье «Убийство». Пенсионерке грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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Автор - София Волкова
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