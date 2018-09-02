В Москве эвакуирован автомобиль с запертой внутри собакой

Проходящие мимо жители предприняли попытки спасти животное, вставали на пути эвакуатора. Но неправильно припаркованный автомобиль все же увезли.

Инцидент произошел около ГИБДД на Лобненской улице, когда пожилой Игорь Былков приехал обновить водительские документы. Хозяин собаки и автомобиля рассказал СМИ, что питомец появился у него не так давно. Его взяли из приюта, поэтому такое приключение сильно напугало животное. Хозяин заверил, что сейчас с собакой все в порядке.

Завтра, 16 ноября, будет решено, обязан ли водитель в данной ситуации оплатить штраф. Игорь предполагает, что его оштрафуют на 1500 рублей. Мужчина готов заплатить за неправильную парковку. Однако обращение в суд Игорь не исключает. По его словам, его автомобиль не мешал передвижению других машин, так как был припаркован по правилам. Поблизости стояли и другие автомобили, но их эвакуатор не забрал.

Дорожная инспекция Москвы не одобряет подобное поведение эвакуаторщиков. Существует закон, согласно которому нельзя эвакуировать машины с находящимся внутри человеком. Но с моральной точки зрения, это правило может распространяться и на животных. В инспекции также отметили, что хозяин авто оставил машину под знаком "Остановка запрещена".

Автомобиль мужчине после происходящего не вернули, так как его права остались в ГИБДД.