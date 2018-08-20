Младшая сестра Хачатурян снова ходит в школу

Сегодня, 16:23 \\ Происшествия

Дополнительных мер надзора к 17-летней Марии не применяют. Об этом рассказал адвокат Ярослав Пакулин.

 Пока идет расследование убийства главы семейства, сестры Хачатурян ведут относительно нормальный образ жизни. Младшая из них снова ходит на школьные занятия. Педагоги обучают её на общих основаниях.

А вот Крестина и Ангелина ждут суда под домашним арестом. По словам правозащитника, большую часть времени сестры проводят дома. Еженедельно следователи забирают их на одно или два мероприятия. Единственное, обвиняемым нельзя использовать средства связи для общения с внешним миром. Об этом Ярослав Пакулин заявил телеканалу "360".

28 декабря в Москве пройдет новое заседание в рамках дела. Напомним, в начале августа стало известно о смерти Михаила Хачатуряна в квартире на Алтуфьевском шоссе. Предполагается, что мужчину убили его собственные дочери, не выдержавшие жестокого обращения.

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Автор - Александр Лубяной
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