«Коня на скаку»: мужчина остановил самолет на взлете

В московском Внуково опоздавший на рейс пассажир вынудил пилотов применить экстренное торможение.

В столичном аэропорту Внуково случился инцидент. Один из пассажиров авиалайнера «Победа» не успел на рейс. Недолго думая, мужчина вместе с чемоданом выбежал на взлетную полосу и стал перед набирающим скорость бортом. Пилоты успели разглядеть человека перед носом и применили экстренную остановку. Естественно, что пассажиру улететь так и не удалось. Он задержан правоохранительными органами.

Официальный источник во Внуково подтвердил случившееся происшествие. «На данном этапе мужчина, задержанный охраной аэропорта, передан в руки линейного отделения полиции. Правоохранителям и специалистам придется изучить подробности ситуации и оценить ущерб, чтобы назначить сумму штрафа», - сообщили представители аэропорта. Компания, которой принадлежит самолет, рассказала, что техника осталась цела и благодаря профессионализму экипажа, жертв удалось избежать.