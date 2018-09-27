«Коня на скаку»: мужчина остановил самолет на взлете

Сегодня, 15:31 \\ Происшествия

В московском Внуково опоздавший на рейс пассажир вынудил пилотов применить экстренное торможение.

В столичном аэропорту Внуково случился инцидент. Один из пассажиров авиалайнера «Победа» не успел на рейс. Недолго думая, мужчина вместе с чемоданом выбежал на взлетную полосу и стал перед набирающим скорость бортом. Пилоты успели разглядеть человека перед носом и применили экстренную остановку. Естественно, что пассажиру улететь так и не удалось. Он задержан правоохранительными органами.

Официальный источник во Внуково подтвердил случившееся происшествие. «На данном этапе мужчина, задержанный охраной аэропорта, передан в руки линейного отделения полиции. Правоохранителям и специалистам придется изучить подробности ситуации и оценить ущерб, чтобы назначить сумму штрафа», - сообщили представители аэропорта. Компания, которой принадлежит самолет, рассказала, что техника осталась цела и благодаря профессионализму экипажа, жертв удалось избежать.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

 Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ