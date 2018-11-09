В Сортавале директор центра занятости умер на рабочем месте

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Директор центра занятности в городе Сортавала Республики Карелия Александр Шувалов был найден мертвым в своем кабинете. Инцидент произошел 31 октября 2018 года.

О смерти директора сообщили сотрудники, которые пришли на работу к 8 утра. Александру Шувалову было 64 года.

Было установлено, что причиной смерти послужили проблемы с сердцем: острая коронарная недостаточность.

Коллеги скорбят по умершему руководителю. Они поделились, что Александр был внимательным и целеустремленным директором, всегда добивающимся целей. Он мог найти подходит как к своему сотруднику, так и к гражданину в поиске работы.

Государственная инспекция труда Карелии уже закончила свое расследования по данному делу. Итоги расследования и все материалы по нему переданы в прокуратуру Сортавалы.

5 ноября в украинском городе Запорожье 56-летний водитель автобуса был найден мертвым в кабине своего транспортного средства в самом начале рабочего дня. Специальная комиссия занимается расследованием дела.

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Автор - София Волкова
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