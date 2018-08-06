С территории "Москва-Сити" воры украли инсталляцию в виде зебры

С заявлением в полицию обратился охранник торгово-развлекательного центра "Афимолл Сити", который расположен в районе Пресненской набережной.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о случае, по ходу которого в Москве украли инсталляцию в виде зебры. Согласно информации, которую они предоставляют, воры похитили ее с территории "Москва-Сити".

Охранник, который был нанят руководством ТЦ из частной фирмы, заметил пропажу в ночь на четверг, 15 ноября. Сразу после этого он позвонил в правоохранительные органы и рассказал все известные ему обстоятельства произошедшего. Сотрудники приняли его заявление и уже начали проводить проверку, чтобы установить факт совершенного преступления.