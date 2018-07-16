При взрыве газа в Сургуте пострадал рабочий

Сегодня, 14:16 \\ Происшествия

В 11 часов утра на Сургутском городском водоканале в районе улицы Аэрофлотской от взрыва пострадал мужчина.

Проводя ремонтные работы на смотровом колодце, 28-летний житель Сургута воспользовался газовым оборудованием. Сразу после зажигания горелки произошел взрыв. Рабочий получил ожоги и сейчас находится в больнице. До приезда медиков рабочему оказали первую помощь местные жители. Также они рассказали, что взрыв оказался достаточно громким, его было слышно на достаточно большом расстоянии от места взрыва.

Сейчас на месте взрыва находятся сотрудники МЧС и полиции.

В ноябре в Смоленской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Четыре человека пострадало. Правоохранительные органы подозревают одного из госпитализированных мужчин в намеренной порче газового оборудования из-за ссоры с членами семьи.

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Автор - София Волкова
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