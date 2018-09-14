Из-за глупой шутки китаянку чуть не переехал поезд

Сегодня, 13:53 \\ Происшествия

Девушка решила разыграть парня и бросилась перед поездом на рельсы.

В китайском Нанкине люди стали свидетелями розыгрыша, который по счастливой случайности закончился хорошо. Одна из пассажирок на платформе резко побежала в сторону железнодорожного полотна и упала с перрона за мгновение до прибытия скоростного состава.

На железнодорожной станции города Нанкин пассажиры ожидали на платформе прибытия поезда. Среди людей находилась пара молодых людей, которые о чем то спорили. В момент, когда локомотив появился перед началом перрона, девушка резко сорвалась с места и бросилась на рельсы. Стоящие рядом люди успели среагировать и за секунду до трагедии затащили «самоубийцу» обратно на платформу. Как оказалось позже, китаянка поругалась с парнем и хотела проучить его, разыграв суицид. Разбежавшись, девушка не смогла остановиться вовремя, и, поскользнувшись на гладком полу, упала на полотно. «Я не успела ничего понять, но очень испугалась, когда увидела, как мои ноги поднимаются на платформу и через секунду там проносится поезд», - рассказала девушка.

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Автор - Антон Словацкий
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