Двое 8-летних школьников утонули подо льдом в Оренбургской области

Сегодня, 13:31 \\ Происшествия

Правоохранители подозревают родителей в халатном отношении к надзору за детьми. Об этом рассказала представитель регионального СУ СК Анжелика Линькова.

 По информации следствия, 14 ноября двое 8-летних ребят гуляли без присмотра по замерзшей реке Чаган у поселка Маёвка Первомайского района. Лед провалился - и школьники ушли под воду. 7-летний очевидец рассказал о произошедшем взрослым. Однако пострадавшие утонули до того, как их вытащили на берег. Более того, поиском тел пришлось заниматься водолазам из спасательной службы.

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Родителям погибших школьников грозит уголовная ответственность.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

 Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ