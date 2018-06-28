Двое 8-летних школьников утонули подо льдом в Оренбургской области

Правоохранители подозревают родителей в халатном отношении к надзору за детьми. Об этом рассказала представитель регионального СУ СК Анжелика Линькова.

По информации следствия, 14 ноября двое 8-летних ребят гуляли без присмотра по замерзшей реке Чаган у поселка Маёвка Первомайского района. Лед провалился - и школьники ушли под воду. 7-летний очевидец рассказал о произошедшем взрослым. Однако пострадавшие утонули до того, как их вытащили на берег. Более того, поиском тел пришлось заниматься водолазам из спасательной службы.

Следственный комитет Оренбургской области возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Родителям погибших школьников грозит уголовная ответственность.