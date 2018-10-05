СК возбудил уголовное дело в отношении избившего ученика педагога

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Инцидент произошел в Хабаровском крае. На время расследования учительница лишена возможности заниматься профессиональной деятельностью.

 Сотрудники Следственного управления СК Российской Федерации по Хабаровскому краю сообщают о подробностях расследования, которое начали в отношении избившего ученика педагога одной из школ Комсомольска-на-Амуре. Согласно информации, которую они предоставляют, по факту произошедшего возбудили уголовное дело, причем сразу по двух статьям.

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Учительницу обвиняют в истязании несовершеннолетнего, а также неисполнении в отношении него взятых на себя обязанностей по воспитанию. Расследование началось после того, как прямо в коридоре при других учениках она стала избивать его, оправдывая это тем, что он мешал ей проводить занятия. Между тем, одноклассники мальчика засняли происходящее на камеру, позже ролик попал в сеть и распостранился благодаря сообщениям СМИ.

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Автор - Мартина Корф
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