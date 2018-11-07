14 лет колонии: Серпуховский суд вынес вердикт отрубившему руки жене Грачеву

Сегодня, 11:37 \\ Происшествия

Заседание проходило сегодня, 15 ноября. На нем присутствовало невероятное количество представителей СМИ.

 Стало известно, какой вердикт вынес Серпуховский суд отрубившему руки жене Дмитрию Грачеву. Согласно информации, которую предоставляет источник, его все же признали виновным. С самого начала обвинение требовало для него наказания в виде 17 лет заключения. Срок, который он получил, немного меньше - 14 лет. Их преступник будет отбывать в колонии строгого режима.

 В зале суда жена обвиняемого, Маргарита Грачева, вела себя спокойно и даже улыбалась. Вместе с адвокатом она ждала, когда супруга признают виновным. Это и произошло.

 Ранее сообщалось, что инцидент произошел 11 ноября 2017 года. Мужчина похитил свою жену, угрожал убить ее, так как сильно ревновал к другому мужчине, а после отрубил ей обе кисти. К счастью, одну из них удалось восстановить, а вместе другой сейчас значится протез.

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Автор - Мартина Корф
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