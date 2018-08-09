«Принц на горошине»: московский подросток прожил несколько лет с горохом в носу

Сегодня, 11:37 \\ Происшествия

Столичные врачи провели операцию по удалению окаменевшей горошины из носа пациента.

Медики больницы Сперанского столкнулись с редким случаем. 16-летний подросток пожаловался отоларингологу на гнойные выделения из носа и затруднение дыхания. Кроме того, симптомы сопровождались неприятными ощущениями в области переносицы и головными болями. Предварительный диагноз гайморит вскоре не подтвердился. О данном случае сообщили представители департамента здравоохранения Москвы.

Проведя риноскопию больному, отоларинголог обнаружил плотное образование в дыхательном пути. Рентген показал, что его размеры составляют примерно 1,5 сантиметра. Это образование вызвало отек в слизистой оболочке гайморовой пазухи. Медики приняли решение извлечь инородное тело. Под местным наркозом, ЛОР смог вытащить предмет металлическим крючком. Это оказалась горошина, которую парень засунул в ноздрю несколько лет назад. После операции пациент сразу пошел на поправку и вскоре был отправлен домой. Московские врачи рассказали, что подросток очень легко отделался. Инородные предметы, которые дети часто засовывают в нос, могут вызвать куда более серьезные последствия.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Стало известно о последних годах жизни актера из «Тихого Дона» и «Марша Турецкого»

 Сергею Юртайкину был 91 год, о его смерти стало известно 14 ноября. Об умершем актере...

Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

 Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так...

Учёные рассказали, как снизить тягу к алкоголю и курению

Наркологи утверждают, что лучше всего бороться сразу с обеими пагубными привычками.

К японским берегам подошли 89 северокорейских лодок с трупами

Рыболовецкие шхуны и деревянные лодки из КНДР часто приносит в территориальные воды...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ