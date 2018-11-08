В Москве произошло ДТП с полицейской машиной

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Как стало известно, легковой автомобиль столкнулся со специальным микроавтобусом, оборудованным для перевозки подозреваемых и обвиняемых для исключения совершения побега.

 Сотрудники Госавтоинспекции МВД Российской Федерации по Московской области сообщают о дорожно-транспортом происшествии, которое зафиксировали 15 ноября на территории административного центра. Согласно информации, которую предоставляет источник, авария произошла в западной части города Москва.

Легковой автомобиль не поделил дорогу с полицейской машиной, когда оба транспортных средства передвигались по улице Осенней. На место сразу вызвали сотрудников ГИБДД, которые до сих пор расследуют обстоятельства ДТП.

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Автор - Мартина Корф
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