Школьники привязали к стулу 14-летнюю девочку, облили спиртом и подожгли на вечеринке.

В среду 14 ноября в Петербурге трое молодых людей облили спиртом свою 14-летнюю подругу и подожгли. В результате ожогов у девочки поражены 50% тела.

Полиция Калининского района города Санкт-Петербург разбирается в страшном происшествии, случившемся в одной из местных квартир. 15-летние школьники решили поиздеваться над своей ровесницей и подожгли ее, нанеся большое количество увечий. Квартира, в которой произошли события, находится по проспекту Науки, дом 16, корпус 1 во время вечеринки, - передает телеграмм-канал 112. Стало известно, что девочку привязали к стулу, облили спиртом ее волосы и подожгли. На девочке буквально сразу загорелась одежда, а позже, огонь распространился на стул, к которому была привязана она, и на кровать. Испугавшись, дети кинулись тушить пожар и срочно обратились в больницу.

Жертву тут же госпитализировали. Доктора диагностировали тяжелые ожоги головы и рук — 50% всего тела. Двое виновников пытались сбежать, но их успела задержать полиция у Богословского кладбища. Ребята свою вину отрицают, тем не менее, девочка находится в сознании и все подробности рассказала правоохранительным органам.

Сообщается, что задержанные по подозрению в умышленном поджоге человека являются 16-летняя девочка и 15-летний мальчик. Третьего подозреваемого пока ищут. Доктора больницы, в которой лежит 14-летняя жертва, сообщают, что ее состояние критическое.