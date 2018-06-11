В Японском море произошло столкновение трех рыболовецких судов

Сегодня, 09:09 \\ Происшествия

Траулеры Южной Кореи и Японии не смогли разминуться в районе спорных островов Такэсима.

Сразу три рыболовецких судна потерпели крушение в западной части Японского моря. Два траулера принадлежали южнокорейской компании, а один – шел под флагом Японии. Инцидент произошел в трехстах километрах от островного архипелага Такэсима, который много лет является камнем преткновения между официальным Сеулом и Токио. Информацию о происшествии сообщил СМИ генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

В Японии сообщили, что их траулер не потерпел серьезных повреждений, а экипаж был успешно эвакуирован спасательным вертолетом. Из прессы стало известно, что южнокорейские рыбаки тоже не пострадали и были доставлены на берег. Сейчас на место инцидента отправлена комиссия, которая выяснит, по чьей вине произошло столкновение судов.

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Автор - Антон Словацкий
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