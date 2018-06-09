Петербурженка убила сожителя за то, что он лег на кровать в обуви

Сегодня Калининский суд вынес приговор женщине, убившей сожителя 12 декабря 2017 года. Об этом сообщила прокуратура района.

Марина Калагина в доме на Северном проспекте поссорилась со своим сожителем. Установлено, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попытался лечь на кровать в одежде и обуви. Женщина это не понравилось, вследствие чего она нанесла потерпевшему 5 ножевых ранений в области головы и ног.

Полученные травмы привели к гибели мужчины. Обвиняемая продолжительное время отрицала свою вину за случившееся. Однако суду было предоставлено достаточно аргументов со стороны обвинения в пользу вынесения женщине приговора. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть потерпевшего. Ближайшие 6 лет подсудимая проведет в колонии строгого режима.

В законную силу приговор пока что не вступил.