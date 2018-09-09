Дураку закон не писан: в Тюмени водитель без прав сбил толпу пешеходов

Отмечается, что в Тюмени водитель без прав въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали трое детей. Среди пострадавших 16-летняя девушка, 12-летний мальчик и новорождённый малыш.

Автомобиль ВАЗ2101 сперва задел дорожный знак «Пешеходный переход», потом наехал на группу людей, которые стояли у светофора, и на детскую коляску. Проехав ещё пару метров, врезался в дерево. По имеющимся данным, водитель не был пьян, но не имел прав, сотрудники правоохранительных органов обнаружили его больнице.

В Ставропольском крае пьяный водитель без прав попал в аварию, в результате которой пострадал сам и подверг опасности пассажира. Как отмечается, он не справился с управлением, машину вынесло на обочину, где она, ударившись о дерево, перевернулась. В результате ДТП тяжелые травмы получил как сам водитель, так и его пассажир, который тоже находился в состоянии АО. Оба были доставлены в больницу.

МВД предлагает ужесточить наказание для водителей без прав. Нововведение подразумевает под собой заключение под арест, а то и назначение исправительных работ. МВД РФ подготавливало этот проект еще в октябре текущего года. Сейчас подведены итоги этого обсуждения и началась разработка самого нормативного акта.