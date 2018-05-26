В школе Екатеринбурга ребенку-аллергику запретили приносить еду из дома

Третьеклассница София страдает от пищевой аллергии, ее мама специально дает ей контейнер с едой в школу, чтобы девочке не стало плохо. Ребенок не может питаться едой из столовой, так как многие продукты ей попросту нельзя есть.

В школе Екатеринбурга разгорелся скандал. Речь идет о лицее №109, в котором ребенку-аллергику запретили приносить еду из дома. Мать девочки была вынуждена обратиться за помощью прессы.

У третьеклассницы аллергия на курицу, молочные продукты и белый хлеб. Также ей крайне не рекомендуется есть сахар. Овощи и фрукты мать девочки сначала моет специальным средством. В школу третьеклассница всегда носил с собой еду из дома. Мать давала ей контейнер с цельнозерновым хлебом, огурцом и вареным яйцом. Такого перекуса на пять уроков девочке хватало.

Теперь же ребенку-аллергику сказали, что она не может носить еду из дома. Однако, девочке нельзя и даже опасно питаться в школьной столовой. Во многих блюдах может содержаться молоко, мясо курицы или ребенку попросту дадут белый хлеб.

Мать девочки пошла в лицей, чтобы разобраться в ситуации. Там ей заявили, что еда из дома нарушает санитарные нормы. Эксперты же утверждают, что ребенок-аллергик может носить с собой еду, но родителям нужно написать специальное заявление. В документе мать девочки может указать, что она сама несет ответственность за свою дочь, и если та получит отравление, то администрация школы в этом будет невиновна. Как утверждают в СМИ, скандал с запретом на еду возник из-за того, что школа попросту боится проблем, которые могут возникнуть в случае возможного отравления девочки.