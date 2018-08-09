Пенсионерка из Перми получила судебный приговор из-за лайка на видео

Сегодня, 19:05 \\ Происшествия

Пожилая женщина еще два года назад посмотрела в социальной сети «ВКонтакте» признанный запрещенным в России фильм. Пенсионерка оставила на видео отметку «мне нравится» и сохранила в раздел видеозаписей своего профиля.

 Пенсионерка из Перми получила приговор из-за лайка на видео в соцсети. Женщина еще давно посмотрела ролик и уже забыла о том, что сохранила его в своем профиле. Однако, совсем недавно к ней домой пришел участковый полицейский. Он заявил, что пенсионерка является распространителем экстремистских материалов.

Женщина попыталась объяснить, что видео было для нее интересно как для филолога, в ролике ее интересовали лишь некоторые моменты, касающиеся истории старославянского языка. Однако, доводы не помогли. Пенсионерку из Перми вызвали на допрос, после чего арестовали и отвезли в суд.

Там женщина получила приговор. Суд присудил ей штраф в 1 тысячу рублей. Оказалось, женщина поставила лайк на видео, которое с 2013 года включено в список фильмов, которые запрещены и считаются экстремистскими.

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Автор - Анна Пушкина
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