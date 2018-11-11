На Елисейских полях из арендованного Lamborghini вытащили львенка Путина

Такую кличку животному изначально дали зоозащитники из организации 30 Millions d'Amis. Именно они обнародовали происшествие на своем сайте.

12 ноября сотрудники полиции заметили на улицах Парижа автомобиль с львенком. Хищник находился внутри арендованной Lamborghini на Елисейских полях. Правоохранители вытащили малыша и задержали водителя, который оказался за рулем. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Вскоре ему предстоит ответить перед судом по иску о незаконной торговле дикими животными.

Стоит отметить, что вскоре двухмесячного Путина переименовали в Даду. Ветеринары фонда диагностировали у него общее ослабление организма, атрофию задних лап и повреждение хвоста. В целом, состояние львенка является удовлетворительным. После непродолжительного карантина его отправят в центр при Департаменте Луара. Даду присоединится к двум другим маленьким львам, которых также оторвали от матери для продажи частным лицам. 30 Millions d'Amis требует от правительства Франции жестких мер по борьбе с подобными преступлениями.