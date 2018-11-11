На Елисейских полях из арендованного Lamborghini вытащили львенка Путина

Сегодня, 18:49 \\ Происшествия

Такую кличку животному изначально дали зоозащитники из организации 30 Millions d'Amis. Именно они обнародовали происшествие на своем сайте.

 12 ноября сотрудники полиции заметили на улицах Парижа автомобиль с львенком. Хищник находился внутри арендованной Lamborghini на Елисейских полях. Правоохранители вытащили малыша и задержали водителя, который оказался за рулем. Сейчас подозреваемый находится под арестом. Вскоре ему предстоит ответить перед судом по иску о незаконной торговле дикими животными.

Стоит отметить, что вскоре двухмесячного Путина переименовали в Даду. Ветеринары фонда диагностировали у него общее ослабление организма, атрофию задних лап и повреждение хвоста. В целом, состояние львенка является удовлетворительным. После непродолжительного карантина его отправят в центр при Департаменте Луара. Даду присоединится к двум другим маленьким львам, которых также оторвали от матери для продажи частным лицам. 30 Millions d'Amis требует от правительства Франции жестких мер по борьбе с подобными преступлениями.

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Автор - Александр Лубяной
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