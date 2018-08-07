В США пьяный енот напугал горожан и попал в полицию

На телевизионной станции США WSAZ сообщили об аресте пьяного енота. Инцидент произошел в городе Милтон, штат Западная Виргиния.

Местные жители обеспокоились, заметив нездорового енота. Поначалу они связали его необычное поведение с бешенством. Когда зверька удалось рассмотреть поближе, выяснилось, что виной всему стали забродившие яблоки, поэтому енот был в состоянии некоего опьянения. Полицейские отправились на поиски животного сразу после поступления обращений. Местные жители помогли сотрудникам полиции поймать енота. Ему даже дали имя – Даллас.

Полицейские увезли животное в отделении, где находился еще один енот, пойманный ранее. Известно, что животное уже выпущено на свободу в лес.

В сентябре 2017 года в городе Сторожинец в Украине из цирка сбежали два енота. Они пробрались в один из магазинов, устроив там настоящий бардак. Находясь там, животные успели попробовать водку, пиво и коньяк. Когда енотов вернули на «работу» в цирк, они на протяжении трех дней не могли выступать.