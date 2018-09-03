Двухлетний ребёнок травмировал лоб о металлический штырь в пермском кафе

28 ноября состоится предварительное заседание суда по делу, возбужденному в конце октября. Причиной стал инцидент в детском кафе «Chicken» летом 2018 года.

В июле этого года двухлетний мальчик во время игры в детской комнате рассёк лоб о металлический штырь, который торчал прямо из пола. Размер штыря был около двух сантиметров. Малыш потерял много крови. В итоге хирурги наложили ему три шва. Помимо этого, медики настоятельно советовали семье отвести малыша на МРТ и принимать специальные лекарства. Накануне инцидента семья планировала отпуск на море.

Мама пострадавшего ребенка настроена решительно. По ее мнению, ребенок был бы здоров, если бы помещение кафе соответствовало нормам безопасности. Теперь семья нуждается в средствах не только на лечение раны, но и хочет получить моральную компенсацию, так как ребенок испытал большой стресс.

Женщина подала иск в суд 24 октября и намерена взыскать с владельца заведения ООО «Алендвик» 200 тыс. рублей.