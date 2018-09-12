В Индии обезьяна выкрала новорожденного ребенка и оставила его умирать на крыше

Обезьяна проникла в жилище к индийской семье и вырвала малыша из рук матери. В считанные мгновения животное затащило младенца на соседнюю крышу, где тот и скончался.

В Индии по вине обезьяны умер ребенок. Издание Times of India сообщило, что на севере страны животное стало нападать на людей. Сначала обезьяна атаковала девочку-подростка. Юная местная жительница смогла отбиться от агрессивного животного, обезьяна сбежала. На теле у девочки остались раны.

После этого обезьяна выкрала новорожденного ребенка прямо из рук матери. Животное схватило малыша и стало затаскивать младенца на крышу. Обезьяна нанесла ребенку ряд критических увечий, у младенца был поврежден череп и шея.

Отец новорождённого ребенка сразу же бросился на спасение младенца. Он увидел, что обезьяна затащила малыша на крышу. Мужчина полез за своим ребенком. Однако, когда отец смог добраться до своего малыша, новорожденного уже не было пульса. Обезьяна выкрала ребенка у матери и оставила его умирать на крыше.