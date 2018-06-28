50 ударов мести: убийцу женщины приговорили к 9 годам тюрьмы

В Солнечногорске, городе Подмосковья, был вынесен приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Он был признан виновным по делу об убийстве своей супруги. Как отмечается, подсудимый нанес женщине более 50 ножевых ранений, оставив одну с маленьким ребенком на руках.





Через какое-то время решил вызвать скорую и явился с повинной. Девушка объявила мужу о разрыве, поскольку устала тянуть на себе семью, на что он очень агрессивно отреагировал. Как известно, он уже угрожал ей раньше, но не нападал. Суд приговорил убийцу к 9 годам тюрьмы. Отмечается, что мужчина когда-то находился в звании капитана полиции.

Санаторий в Подмосковье уклонился от проверки Россельхознадзора, на данный момент ФГУП санатория привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Как ранее было отмечено, в данном лечебном медицинском учреждении была намечена проверка. Сотрудники должны были изучить, насколько соблюдаются требования в области карантина растений. Но представитель учреждения не явился в назначенное время и не представил необходимые документы.

Также отмечается, что более 40 управляющих компаний заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором в Солнечногорске. Подобное решение является верным, поскольку за экологию города будет отвечать конкретная организация, что должно привести к относительному порядку.