На Алтае люди в форме избили мужчину на костылях: видео уже проверяет СК

Сегодня, 14:50 \\ Происшествия

На видео снято, как несколько мужчин в форме пинали неизвестного ногами, а после по снегу оттащили его от дороги. В местных сообществах пользователи пишут, что инцидент случился в городе Горняк.

 В Сети появилось видео, на котором запечатлен скандальный, по мнению пользователей, инцидент. В описании ролика указано, что происшествие случилось на Алтае. Там люди в форме полицейских избили мужчину на костылях.

Видео начинается с того, что неизвестного мужчину на костылях отталкивают от машины. Упавший на снег человек берет свой костыль и стучит им по автомобилю. После этого люди в форме выходят из машины и начинают бить мужчину. Затем они оттащили человека на костылях от дороги. На видео снято, как люди в форме не сильно утруждаются, чтобы помочь лежащему на снегу встать. Они просто взяли его за шиворот верхней одежды и потащили по дороге.

В СУ СКР по Алтайскому краю уже начали доследственную проверку. Правоохранители устанавливают личности людей в форме и устанавливают все обстоятельства инцидента. Генерал-майор полиции Андрей подолян, являющийся начальником Главка, следит за ходом проверки. СК проверяет видео, если будет установлено, что мужчину действительно избили полицейские, то они будут наказаны. Также наказание ждет и руководителей правоохранителей.

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Автор - Анна Пушкина
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