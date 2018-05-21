В ДНР мужчина ранил полицейского гранатой

Таким образом он пытался избежать задержания. Об этом 14 ноября рассказала пресс-служба непризнанной республики.

По данным ведомства, житель города Снежное напился и поссорился со своей семьей. В разгар конфликта он пригрозил родственникам предметом, похожим на гранату. Мать горожанина вызвала правоохранителей.

Полиция ДНР отправилась по указанному адресу, однако нетрезвый подозреваемый удрал. Вскоре полицейские обнаружили мужчину и попытались его задержать. Однако нарушитель выдернул чеку и метнул взрывное устройство. В результате взрыва он сам получил травмы и отправился в больницу. Один из осколков также ранил полицейского в левое бедро. Согласно сообщению, госпитализация сотруднику не понадобилась.