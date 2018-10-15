В Австралии купили груши, начиненные швейными иглами

В магазинах Мельбурна покупатели жалуются на купленные груши, в которых обнаружены иглы. Об этом рассказала Клэр Бонсер, сотрудник утренней программы на телеканале ABC News, которая и решила перекусить грушей.

По словам девушки, иглу она обнаружила абсолютно случайно, поскольку внезапно решила посмотреть вниз перед следующим укусом и увидела острие. Клэр Бонсер сразу же сообщила о своей опасной находке руководству супермаркета, где были приобретены фрукты. Ее заверили, что будут разбираться в ситуации.

Интересно, что это не первый такой инцидент в Австралии. Отмечается, что буквально несколько дней назад была задержана подозреваемая по делу «об иглах в клубнике». Как рассказали представители Ассоциации производителей клубники штата Квинсленд, это происшествие оказало очень сильное негативное влияние на производство. Фермеры вынуждены были уничтожить значительную часть ягод, поскольку магазины просто отказались их принимать. По словам правоохранительных органов, подозреваемая женщина была недовольна условиями труда на одной из местных ферм, где работала. И решила отомстить коллегам и руководству, подкладывая швейные иглы в клубнику.

Примечательно, что аналогичные случаи участились по всей стране. Сообщается, что иглы были найдены в бананах, яблоках и манго.