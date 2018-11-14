В Москве после ДТП погиб следователь, работавший над делом ЮКОСа

Полученные на Севастопольском проспекте травмы стали для него смертельными. Об этом рассказали представители столичного ГИБДД.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Денис Исаков попал в ДТП ещё 4 ноября. Следователь ехал по Москве на автомобиле BMW и протаранил бордюр. С места происшествия его в тяжелом состоянии забрала карета "скорой помощи". Водитель впал в кому и погиб, несмотря на лечение.

Денис Исаков в свое время работал над уголовным делом, фигурантом которого стали владельцы нефтяной компании "ЮКОС" во главе с Михаилом Ходорковским. В 2011 году правоохранитель прославился другим ДТП. Двумя годами позже Басманский суд признал его виновником автокатастрофы, которая привела к гибели человека.