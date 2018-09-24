Паводок разрушил часть моста к селу под Сочи

Сегодня, 13:23 \\ Происшествия

Катастрофа обошлась без жертв среди местного населения. Об этом рассказал глава сочинского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев.

 13 ноября в Адлерском районе рухнула часть автомобильного моста, ведущего из пригорода Сочи в село Нижняя Шиловка. Накануне обильные дожди переполнили реку Чахцуцыр. Паводок разрушил пешеходную конструкцию переправы с одной стороны.

По словам Юрия Усачева, событие не привело к транспортному коллапсу. Участок не отличается большим оживлением. Часть моста сохранилась и позволяет перебраться через реку как в Адлер, так и в Нижнюю Шиловку. Однако 14 ноября представители ГИБДД перекрыли транспортное движение на объекте и направляют автомобили по объездным путям.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

Один человек погиб в ДТП с 13 авто на трассе М-4 в Ростовской области

 Массовая авария произошла из-за плохой погоды. Водители не справились с управлением, так...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

В Москве эвакуировали Киевский и Белорусский вокзалы

Сегодня, 11 ноября, после двух анонимных звонков о нахождении взрывных устройств были...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ