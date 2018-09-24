Паводок разрушил часть моста к селу под Сочи

Катастрофа обошлась без жертв среди местного населения. Об этом рассказал глава сочинского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев.

13 ноября в Адлерском районе рухнула часть автомобильного моста, ведущего из пригорода Сочи в село Нижняя Шиловка. Накануне обильные дожди переполнили реку Чахцуцыр. Паводок разрушил пешеходную конструкцию переправы с одной стороны.

По словам Юрия Усачева, событие не привело к транспортному коллапсу. Участок не отличается большим оживлением. Часть моста сохранилась и позволяет перебраться через реку как в Адлер, так и в Нижнюю Шиловку. Однако 14 ноября представители ГИБДД перекрыли транспортное движение на объекте и направляют автомобили по объездным путям.