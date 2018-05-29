Под Томском учительница ударила второклассника головой об парту

Сегодня, 12:51 \\ Происшествия

Таким образом преподавательница решила наказать ребенка за то, что он отвлекался от учебника и чесал ногу. Инцидент случился в городе Асино.

 Под Томском в одной из школ произошел скандальный инцидент. Учительница ударила второклассника головой об парту. СМИ пишут, что преподавательница «психанула» из-за того, что мальчик отвлекся во время урока. По данным, у школьника зачесалась нога, а учительнице это не понравилось. На видео с камер наблюдения видно, как учительница взяла сидящего на первой парте ученика за голову и несколько раз пыталась ударить его головой об парту.

О происходящем стало известно после того, как один из одноклассников пострадавшего мальчика попросту отказался идти в школу. Ребенок был напуган вспышками агрессии своей учительницы и рассказал о причинах своих страхов родителям. Изначально преподавательница отрицала всю свою вину. Однако, когда ей стало известно о видео-доказательствах, она перестала оправдываться.

По данным СМИ, учительницу, которая ударила второклассника головой об парту, уже уволили. С детьми, которые видели ее агрессию, начали работать психологи. Также сообщается, что инцидент уже стала расследовать прокуратура. Учительница имела более 40 лет рабочего стажа и высшую квалификационную категорию.

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Автор - Анна Пушкина
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