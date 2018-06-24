На синей ветке московского метро восстановлено движение поездов

Сегодня, 12:30 \\ Происшествия

По сообщениям из официального Twitter московского метро, движение на Арбатско-Покровской линии возобновлено в обычном режиме.

Ранее в пресс-службе столичной подземки сообщили, что на синей ветке произошел сбой. Из-за упавшего на пути станции метро «Кунцевская» постороннего предмета было приостановлено движение поездов между станциями «Парк Победы» и «Молодежная». Интервалы отправления поездов между остальными станциями были увеличены.

Это не первый инцидент, произошедший в московском метрополитене этой осенью. В сентябре женщина на станции «Боровицкая» упала на рельсы, в результате чего было приостановлено движение на Серпуховско-Тимирязевской линии, известной также как «серая ветка». К счастью, машинист успел вовремя затормозить, и никто не пострадал.

Арбатско-Покровская линия – самая длинная линия московского метрополитена, была открыта в 1937 году. На ветке работают 22 станции. Проходит с востока на северо-запад через центр города. Станция «Площадь Революции» находится ближе всех к московскому Кремлю. На карте метро обозначена синим цветом, из-за чего москвичи очень часто называют её «синей веткой». В среднем за сутки по линии передвигаются 733 тысяч человек.

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Автор - Анна Андреева
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