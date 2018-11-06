В Париже мужчина украл козу и устроил коллапс в метро

Сегодня, 12:18 \\ Происшествия

Инцидент произошел накануне 13 ноября. Машинисту в метрополитене Парижа пришлось остановить поезд, поскольку мужчина с козой отказался выходить из вагона. Из-за этого в метро образовался настоящий коллапс.

Соответствующий ролик сняли пассажиры, ставшие свидетелями события. Видео почти сразу попало в интернет. Оно было опубликовано в социальной сети Twitter. Неизвестный мужчина спустился в парижскую подземку, прихватив с собой козу. Когда пассажиры обнаружили, что местный житель катается в поезде с животным, они попросили его покинуть транспорт. Однако парижанин наотрез отказался это сделать.

Тогда пассажирам пришлось прибегнуть к помощи машиниста. Сотрудники метро также предпринимали всевозможные попытки мужчину с необычным попутчиком на платформу, однако, это не принесло никаких результатов. В итоге пришлось вызывать правоохранительные органы. Увидев представителей охраны порядка, местный житель попытался убежать, но его поймали. Позже было установлено, что козу неизвестный украл. Отмечается, что своим упрямством мужчина абсолютно парализовал движение в метро. На платформах собирались гневные толпы парижан, не понимая, что происходит.

В социальных сетях стали активно писать о происходящем. Один из местных жителей указал в своем аккаунте: «Можете ли вы поверить, что я опаздываю, потому что какой-то парень привез козла в метро. Мир сошел с ума».

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Автор - Евгения Чернобаб
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