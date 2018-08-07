В Москве Range Rover свалился с эстакады ТТК

Водитель автомобиля сильно пострадал. Об этом рассказали представители столичного ГИБДД.

В ночь на 14 ноября Range Rover ехал по эстакаде Третьего транспортного кольца Москвы в Даниловском районе. По неизвестной причине внедорожник съехал с дорожного моста и свалился на парковку возле дома №19 на Большой Тульской улице.

В результате падения иномарка сильно помялась. Не легче пришлось и водителю, который оказался московским бизнесменом. Мужчину госпитализировали в больницу. Информацию о его состоянии пока не разглашают. Пока пострадавшему оказывают лечение, автоинспекторы выясняют обстоятельства автокатастрофы.