В Москве Range Rover свалился с эстакады ТТК

Сегодня, 11:30 \\ Происшествия

Водитель автомобиля сильно пострадал. Об этом рассказали представители столичного ГИБДД.

 В ночь на 14 ноября Range Rover ехал по эстакаде Третьего транспортного кольца Москвы в Даниловском районе. По неизвестной причине внедорожник съехал с дорожного моста и свалился на парковку возле дома №19 на Большой Тульской улице.

В результате падения иномарка сильно помялась. Не легче пришлось и водителю, который оказался московским бизнесменом. Мужчину госпитализировали в больницу. Информацию о его состоянии пока не разглашают. Пока пострадавшему оказывают лечение, автоинспекторы выясняют обстоятельства автокатастрофы.

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Автор - Александр Лубяной
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