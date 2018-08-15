В Керчи 22 тысячи жителей остались без отопления

Сегодня, 10:36 \\ Происшествия

В результате аварии в крымском городе Керчь без отопления остались 55 жилых домов, 22 тысячи жителей, две школы, два детских сада и колония.

Вечером 13 ноября грузовик, принадлежащий компании «СМУ-84» и работающий на строительстве Керченского моста, двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате чего две трубы на теплотрассе, принадлежащей ООО «КрымТЭЦ» были сдвинуты с их с проектной отметки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Ночью начать ликвидацию аварии было невозможно, так как трубы были заполнены кипятком. Ситуацию осложнило похолодание на полуострове: ночью температура в Керчи была всего +2-3 градуса.

На место происшествия прибыли коммунальные службы, сотрудники МЧС и ГИБДД. В работах было задействовано три автокрана, и уже к утру коммунальщикам удалось вернуть трубы на место.

Также глава администрации отметил, что работы будут вестись максимально быстро и оперативно и попросил жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Аварию планируют устранить к вечеру 14 ноября и вернуть отопление в дома горожан.

Занятия в школах отменять не стали, однако учебный день будет сокращенным. Детские сады все-таки решили не открывать, чтобы не рисковать здоровьем малышей. Согласно прогнозам, днем в среду в Керчи ожидается до четырех градусов тепла.

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Автор - Анна Андреева
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