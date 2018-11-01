После аварии ребенок попал в кому

Сегодня, 10:26 \\ Происшествия

В Екатеринбурге водитель внедорожника наехал на ребенка, который выжил в случившемся, но в настоящее время находится в коме. Его мать получила также травмы, одна из которых довольно серьезная. У женщины перелом позвоночника. Их госпитализировали в одну больницу.

 Информацией, которая известна правоохранительным органам о пострадавших, является возраст ребенка и его матери. Мальчику всего два года, он также находился в коляске.

Данное происшествие случилось около 7:00 по московскому времени. на данный момент полиция разбирается по этому делу, а также выясняет все причины и обстоятельства.

Ранее стало известно об аварии в Приморье. Водитель легкового автомобиля спровоцировал ДТП. В результате аварии скончался его пассажир. Водитель попытался сбежать, но через несколько метров его сбила машина. По данному происшествию заведено уголовное дело.

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Автор - Дарья Андросова
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