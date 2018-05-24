В Подмосковье с 4 граммами наркотиков задержали «вора в законе»

Сегодня, 10:01 \\ Происшествия

Информацию о случившемся сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова. Мужчина, называемый «вором в законе», попал в поле зрение правоохранителей на автодороге М-2 «Волга».

 В Подмосковье задержали «вора в законе». 56-летний мужчина, известный как Саша Огонек, был задержан с 4 граммами наркотиков. Полицейские остановили двигающуюся по трассе «Волга» иномарку. На пассажирском сидении находился «вор в законе», который уже имеет ряд судимостей.

Правоохранители провели личный досмотр и обнаружили, что у «вора в законе» при себе был некий сверток. В данном свертке полиция нашла 4 грамма героина. Против Саши Огонька уже возбуждено уголовное дело. По статье о незаконном хранении наркотиков «вору в законе» может грозить до 15 лет ареста. Сейчас мужчина задержан и находится под стражей.

Отмечается, что машина, в которой ехал «вор в законе», была задержана в ходе оперативного мероприятия. В нем принимали участие спецназовцы «Гром», правоохранители из отдела уголовного розыска и сотрудники ДПС. Криминального авторитета, известного как Саша Огонек, считают «вором в законе» из-за его неоднократных судимостей.

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Автор - Анна Пушкина
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