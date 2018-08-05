Пожары в Калифорнии сожгли дотла 7.6 тысяч домов

Природные пожары в округе Бьютт на севере Калифорнии (США) уже признаны самыми разрушительными в истории США. Огонь уничтожил 7.6 тысяч домов и 260 коммерческих построек. Стихия практически стерла с лица Земли город Пэрадайс. Погибли 44 человека, около 200 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание New York Times.

В настоящее время в штате бушует более десятка природных пожаров. Самый разрушительный и масштабный их них получил название «Кэмп» и выжег все на площади 505 квадратных километров. Пожар удалось легализовать на 30%, вчера этот показатель составлял 25%. Со стихией борются более 5,1 тысячи человек, среди них как пожарные, так и добровольцы. Задействовано 622 единицы специальной техники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автомобильная цистерна для перевозки воды. В сожженном дотла городе Парадайс, организованы мобильные морги и проводится поисково-спасательная операция.

Вчера американский президент Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. В штате введен режим ЧС, на борьбу с огнем выделяются средства из федерального бюджета.

Второе по величине пожар - «Вулси», бушует к западу от Лос-Анджелеса. Его площадь составляет 321 квадратный километр. На данный момент пожарные держат под контролем 35% стихии и постепенно одерживают верх над огнем.

По словам экспертов, порывистый ветер, который способствует увеличению площади возгорания, стихает, однако засуха все еще сказывается на распространении огня. Синоптики уже сделали неутешительный прогноз, что дождей в регионе не будет до 20-х чисел ноября.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что ситуация настолько опасная, что к тушению пожаров привлекли даже заключенных. Арестанты получают один доллар в час за помощь в тушении пожаров.

От стихии пострадали не только простые люди, но и звезды Голливуда. Огонь уничтожил дома певицы Майли Сайрус, актера Джерарда Батлера и музыканта Нила Янга. Многим звездам пришлось в спешке покинуть свои дома и эвакуироваться. В их числе оказались Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.