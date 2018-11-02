На скорости: поезд сбил двух москвичей на Курском направлении

Мужчины, переходившие пути в Москве на Курском направлении железной дороги, попали под проезжавший поезд. Как отмечается, один из погиб на месте. Пострадавшие переходили пути в неположенном месте.

На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции. На данный момент времени проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Отмечается также, что в Красноярске поезд насмерть сбил маму с ребенком пяти лет, которые переходили железную дорогу в несоответствующем для этого месте. У поезда не было остановки на этой станции, поэтому он шел с подложкой в черте города транзитной скоростью. Из-за небольшого расстояния не спасло даже экстренное торможение.

Всем родившимся в Москве младенцам выдадут подарочные наборы. Как отмечается, место жительства их родителей не влияет на данный факт. Если семья не получила подарочный набор в роддоме, она может обратиться в отдел социальной защиты на позднее, чем в течение двух месяцев. В комплект входят комбинезон, пеленка. одеяло, полотенце и другие необходимые для новорожденного вещи.