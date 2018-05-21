Во время пожара в Уганде пострадали 30 студентов

Сегодня, 20:55 \\ Происшествия

Пожар произошел в Уганде в студенческом общежитии. По предварительным данным, поджог совершили три студента, ранее отчисленные из учебного заведения, и работник охраны.

Инцидент случился в общежитии при колледже Сан Бернард. Он находится в населенном пункте Ракай (северо-запад Уганды). Сообщается, что двери были заперты на замок, из-за чего студенты не смогли своевременно выбраться наружу. Пожар унес жизни 10 учащихся, 30 получили травмы. Они пребывают в тяжелом состоянии.

Более никакие подробности инцидента не сообщаются.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Москве эвакуировали Киевский и Белорусский вокзалы

Сегодня, 11 ноября, после двух анонимных звонков о нахождении взрывных устройств были...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Стала известна возможная причина пожара в петербургском гипермаркете «Лента»

 По последней информации, огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров площади...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ