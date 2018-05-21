Во время пожара в Уганде пострадали 30 студентов

Пожар произошел в Уганде в студенческом общежитии. По предварительным данным, поджог совершили три студента, ранее отчисленные из учебного заведения, и работник охраны.

Инцидент случился в общежитии при колледже Сан Бернард. Он находится в населенном пункте Ракай (северо-запад Уганды). Сообщается, что двери были заперты на замок, из-за чего студенты не смогли своевременно выбраться наружу. Пожар унес жизни 10 учащихся, 30 получили травмы. Они пребывают в тяжелом состоянии.

Более никакие подробности инцидента не сообщаются.