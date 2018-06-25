От алкогольного отравления умер пензенец, забивший приятеля насмерть

Инцидент произошел 6 марта 2018 года в доме по улице Лобачевского.

38-летний житель Пензы навестил своего знакомого. В процессе распития спиртных напитков между ними произошла ссора. Гость нанес жителю дома 10 ударов по всему телу. Смертельной стала тупая травма в области живота. Погибшему был 41 год, скончался он не сразу, а спустя 9 дней в больнице.

Преступник сразу покинул место преступления. Однако спустя несколько дней умер от алкогольного отравления. Было проведено следствие, в результате которого преступника признали виновным. Было установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности по уголовным делам.

Дело возобновилось из-за матери злоумышленника. Она требует посмертного оправдания сына. Согласно ее словам, она участвовала при ссоре. Хозяин дома пытался забрать у ее сына паспорт. В прокуратуре сообщили, что если родственники не согласны с выдвинутым обвинением, дело будет рассматриваться повторно.

В данный момент возобновленное дело передано в суд для тщательного рассмотрения.