В Казани четверо жителей хотели взыскать с умершего незнакомца 8 млн рублей

15 августа 2017 года в Казани злоумышленники создали поддельную расписку за 24 октября 2013 года. В ней указывалось, что супруг некой местной жительницы должен 8 млн рублей одному из обвиняемых. Сумма якобы давалась в долг на 2 года под 24% годовых. На самом деле умерший не был знаком ни с одним из преступников.

Чтобы завершить задуманное дело, обвиняемые подали иск в Московский районный суд, чтобы взыскать указанную сумму с жены умершего, так как она вступила в наследство. Завершить аферу не удалось, так как о схеме узнали соответствующие органы.

Также, в августе этого года полицейские обыскали автомобиль отца одного из обвиняемых и обнаружили там патрон калибра 7,62 мм. Теперь судом будет рассмотрено дело не только о мошенничестве, но и о незаконном приобретении, хранении и перевозке оружия или боеприпасов.

Все четверо обвиняемых признали свою вину. Три жителя находятся под домашним арестом, четвертый – под стражей.

Уголовное дело ожидает рассмотрения в районном суде города Казань.

Вчера в Саратове генерального директора местной фирмы приговорили к 6 годам лишения свободы за кражу более 30 млн рублей при реставрации здания по государственному контракту.