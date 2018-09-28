В Воронеже лжецелительница «лечила» пенсионерку от порчи ржавым гвоздем

57-летняя женщина провела ритуал, во время которого провела по руке 78-летней пенсионерки ржавым гвоздем. «Обряд очищения» лжецелительница проводила прямо на улице, там ее и заметили полицейские.

В Воронеже была задержана женщина, которая «лечила» пенсионерку от порчи ржавым гвоздем. Свои услуги она оценила в 15,5 тысяч рублей. Полицейские увидели, как на Ростовской улице стояли две женщины. Одна из них что-то держала в руках. Женщина провела неким предметом по руке, после чего получила деньги. Это показалось полицейским странным, они увезли женщин в отделение.

Там оказалось, что одна из женщин «лечила» вторую от порчи. Женщина провела по руке ржавым гвоздем, после чего избавленная от порчи пенсионерка заплатила ей за это деньги. Как оказалось, местная жительница шла по улице, как вдруг к ней подошла женщина и сообщила, что на ней лежит порча. Теперь лжецелительница задержана, против нее было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что женщину подозревают в мошенничестве, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.