В Воронеже лжецелительница «лечила» пенсионерку от порчи ржавым гвоздем

Сегодня, 17:40 \\ Происшествия

57-летняя женщина провела ритуал, во время которого провела по руке 78-летней пенсионерки ржавым гвоздем. «Обряд очищения» лжецелительница проводила прямо на улице, там ее и заметили полицейские.

 В Воронеже была задержана женщина, которая «лечила» пенсионерку от порчи ржавым гвоздем. Свои услуги она оценила в 15,5 тысяч рублей. Полицейские увидели, как на Ростовской улице стояли две женщины. Одна из них что-то держала в руках. Женщина провела неким предметом по руке, после чего получила деньги. Это показалось полицейским странным, они увезли женщин в отделение.

Там оказалось, что одна из женщин «лечила» вторую от порчи. Женщина провела по руке ржавым гвоздем, после чего избавленная от порчи пенсионерка заплатила ей за это деньги. Как оказалось, местная жительница шла по улице, как вдруг к ней подошла женщина и сообщила, что на ней лежит порча. Теперь лжецелительница задержана, против нее было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что женщину подозревают в мошенничестве, ей может грозить до 5 лет тюрьмы.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Девушка пострадала после обрушения потолка в минском ТЦ "Арена-Сити"

 По происшествию поступили официальные данные от представителей экстренных служб. До этого СМИ сообщили, что по ходу несчастного случая якобы погибли несколько человек.

Актриса из «Дня Рождения Буржуя» умерла в Украине

 Юлии Волчковой было 44 года, она умерла от тяжелой болезни. Актриса имела звание...

В Москве эвакуировали Киевский и Белорусский вокзалы

Сегодня, 11 ноября, после двух анонимных звонков о нахождении взрывных устройств были...

Дочери Алсу дебютировали вместе с мамой на казанской сцене

 Накануне 10 ноября на «Татнефть Арене» состоялся концерт известной певицы Алсу....

Стала известна возможная причина пожара в петербургском гипермаркете «Лента»

 По последней информации, огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров площади...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ