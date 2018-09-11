Медики из Воронежа прокомментировали видео, на котором охрана тащит пациента по земле

В Сети появилось видео из Воронежа, на котором видно, как охрана одной из городских больниц выводит пациента на улицу и волочит по земле. Как предположил автор видео, мужчину выгнали из-за отсутствия страхового полиса, однако врачи назвали иную причину такого поступка.

Как пояснили в департаменте здравоохранения области, инцидент произошёл 10 ноября, когда в больницу доставили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был в сознании и не испытывал проблем с ориентацией в пространстве. Однако пенсионер всё же вёл себя агрессивно, нарушал правила приёмного отделения, оскорблял сотрудников учреждения и мешал в оказании помощи другим больным.

После осмотра врач-нейрохирург установил, что пациенту не нужна медицинская помощь, а чтобы успокоить мужчину, пригрозил вызвать охрану, что заставило пенсионера покинуть здание. Однако на этом инцидент не закончился, оказавшись на улице, мужчина ударил по припаркованной машине, чем спровоцировал гнев охранников. Они не нанесли ему увечий и просто оттащили в безопасное место на ближайший газон. Спустя 4 минуты дебошир сам покинул место и направился к киоску.

Ранее в Воронежской больнице разразился скандал после того, как врачи ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной. Установлением подробностей происшествия занялись следователи. Сами врачи утверждают, что у пациентки не было здоровых ног. В этом их поддержал и Леонид Рошаль, президент национальной медицинской палаты.